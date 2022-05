V Cukrarni razstava s predstavitvijo delovanja Centra za kreativnost

Ljubljana, 27. maja - V Palači Cukrarna bodo drevi odprli razstavo Ustvarjeno v Sloveniji, s katero Muzej za arhitekturo in oblikovanje predstavlja delo in izbrane programe Centra za kreativnost. Postavitev predstavlja vpogled v delo slovenskih ustvarjalcev, ki spreminjajo podobo domačega in mednarodnega prostora ter ustvarjajo vključujočo in trajno prihodnost.