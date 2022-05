Velenjska družba PLP vzpostavlja novo proizvodno linijo

Velenje, 29. maja - Velenjsko podjetje PLP Lesna industrija, ki je v 100-odstotni lasti Premogovnika Velenje, vzpostavlja novo proizvodno linijo avtomatiziranega čeljenja in robljenja lesnih proizvodov. S to linijo v družbi pričakujejo povečanje zmogljivosti predelave lesa in izkoristkov pri obdelavi proizvodov na strojih ter višjo obratovalno zanesljivost in varnost.