Koprski občinski svet podprl ustanovitev istrskega svetovalnega centra za otroke

Koper, 26. maja - Koprski občinski svetniki so na današnji seji v drugi obravnavi soglasno potrdili odlok o ustanovitvi Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Istre. K ustanovitvi centra, ki je doslej kot koprski svetovalni center deloval v okviru Osnovne šole Koper, sta pristopili Mestna občina Koper in Občina Izola, delovati pa bo začel septembra.