Strelska elita kmalu v Bakuju, med njimi tudi 10 Slovencev

Baku, 26. maja - Azerbajdžanska prestolnica bo med 28. majem in 2. junijem gostila najboljše strelce in strelke na svetu v zračnem in malokalibrskem orožju ter puško šibrenico. V Bakuju bodo nastopile štiri strelke in šest strelcev iz Slovenije, največ možnosti za odmeven izid pa ima trikratna olimpijka Živa Dvoršak v disciplinah zračna in malokalibrska puška.