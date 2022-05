Pahor bo zdravniški zbornici ob 130-letnici vročil državni red za zasluge

Ljubljana, 27. maja - V Zdravniški zbornici Slovenije bodo s slavnostno akademijo v Cankarjevem domu obeležili 130 let od začetka organiziranja zdravništva in 30 let ustanovitve zbornice v današnji obliki. Predsednik republike Borut Pahor bo ob tem zbornici vročil red za zasluge za povezovanje zdravnikov v prizadevanjih za negovanje ugleda zdravniškega poklica.