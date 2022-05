Na posvetu o varnosti v urbanem prostoru obalnih mest

Koper, 26. maja - Koper je gostil tradicionalni posvet Varno poletje, ki ga organizirata Policijska uprava (PU) Koper in portoroška Turistica z namenom ozaveščanja o varnosti in njenem pomenu pred začetkom glavne turistične sezone. Okrogla miza se je osredotočila na segment varnosti življenja v urbanem prostoru obalnih mest in občin, so sporočili s PU Koper.