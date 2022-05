V Osnovni šoli Blanca bodo rešili prostorsko stisko

Sevnica, 26. maja - Sevniški župan Srečko Ocvirk in predsednik uprave komunalno-gradbene družbe Kostak Miljenko Muha sta na Blanci danes podpisala pogodbo za dograditev oz. gradnjo dveh prizidkov Osnovne šole Blanca. S tem bodo v stavbi, ki so jo leta 1976 zgradili za sto otrok, zdaj pa jo obiskuje nekaj manj kot 230 šolarjev in vrtičkarjev, rešili prostorsko stisko.