Slab dan slovenskih kajakašev v uvodu EP

Liptovsky Mikulaš, 26. maja - Evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju v slovaškem Liptovskem Mikulašu se za slovenske tekmovalce ni začelo najboljše. Na ekipnih tekmah kajakašev so ostali brez kolajne, fantje so bili enajsti, dekleta pa šesta, v polfinale v posamični konkurenci pa so se uvrstili le Martin Srabotnik pri moških ter Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar pri ženskah.