Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V hribovitih krajih zahodne in severne Slovenije bo možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija.

V petek bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 26 do 31, v Gornjesavski dolini okoli 24 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo oblačno, občasno bo deževalo, na Primorskem bo lahko še kakšna nevihta. Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem burja, ki bo najmočnejša od sobote zvečer do nedelje zjutraj. Hladneje bo. Tudi v nedeljo bo oblačno, padavine bodo od severozahoda do večera povsod ponehale. Veter bo slabel.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je več ciklonskih jeder z vremenskimi frontami, nad zahodno in južno Evropo ter Alpami pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje doteka v nižjih plasteh z jugovzhodnimi vetrovi dokaj vlažen zrak, čez dan pa nas bo od jugozahoda dosegla bolj suha zračna masa.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo večinoma sončno. V Alpah bodo možne posamezne plohe ali nevihte. V petek bo sprva deloma sončno, nekaj več oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas. Popoldne bodo v Alpah nastale nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči razširile tudi na kraje vzhodno in južno od nas.