Slovenska vojska in OKS z roko v roki

Ljubljana, 26. maja - Minister za obrambo Matej Tonin in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec sta danes na ministrstvu za obrambo podpisala sporazum o nadgradnji sodelovanja med Ministrstvom za obrambo/Slovensko vojsko in OKS-ZŠZ pri zaposlovanju mladih vrhunskih športnikov in trenerjev ter o sistemski podpori vrhunskemu športu.