V Bohinju se začenja tradicionalni mednarodni festival alpskega cvetja

Bohinj, 27. maja - S prvo razstavo, delavnicami in koncertom se bo danes v Bohinju začel že 16. mednarodni festival alpskega cvetja. Do 12. junija bo festival ponudil vrsto botaničnih tur, prireditev in kulinaričnih doživetij, posvečenih divjeraslim rastlinam, cvetličnemu bogastvu Bohinja in lokalni ponudbi.