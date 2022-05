Zlato jabolko za najboljši slovenski jabolčnik na Koroško

Sevnica, 26. maja - Turistično društvo Boštanj ob Savi je v Gostišču Dolinšek na Vrhu pri Boštanju danes pripravilo drugi Salon sadnih vin in sokov ter peto ocenjevanje jabolčnikov, sadnih vin in sokov. Nagrado zlato jabolko za najboljši oz. najvišje ocenjeni slovenski jabolčnik so podelili kmetiji Rebernik iz Pameč pri Slovenj Gradcu.