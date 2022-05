Šentjakobsko gledališče z zadnjo predstavo pod vodstvom Mojce Kreft že uprto v novo sezono

Ljubljana, 26. maja - V Šentjakobskem gledališču Ljubljana so pripravili prireditev, na kateri so se zahvalili za dve leti umetniškega vodenja Mojci Kreft. Predstavili so tudi repertoar, ki ga je za sezono 2022/2023 še zasnovala Mojca Kreft, ki vodenje predaja Roku Andresu. Nov repertoar so prek modne revije predstavili dijaki.