Zavarovalnica Triglav po neurju vabi k prijavi škode na daljavo

Ljubljana, 26. maja - V Zavarovalnici Triglav po neurju, ki je v sredo zvečer zajelo vzhodne in severovzhodne dele države, lastnike poškodovanih vozil in nepremičnin spodbujajo k prijavi škode na daljavo. Na območjih, kjer je bilo škod več, bodo v prihodnjih dneh postavili mobilno cenilno enoto, so danes sporočili in dodali, da s prijavo škode ni treba hiteti.