Kmetijsko ministrstvo znova išče primere dobrih praks razvoja podeželja

Ljubljana, 26. maja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano znova zbira prijave za natečaj dobrih praks, imenovan Rural Inspiration Awards 2022 z geslom Prihodnost so mladi. Projekti morajo biti podprti s sredstvi skupne kmetijske politike, rok za prijave je 15. junij. Izbrani nacionalni kandidati so bodo nato potegovali za finalni izbor in nagrade.