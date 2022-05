Jan Christen iz Pogi Teama v UAE Team Emirates

Ljubljana, 26. maja - Mladi kolesar Jan Christen se iz Pogi Teama Tadeja Pogačarja seli v UAE Team Emirates, so sporočili slednji. Sedemnajstletni Švicar je sklenil pogodbo do leta 2027. V mladinskih kategorijah je osvajal naslove švicarskega prvaka tako na stezi kot tudi na cestnih dirkah in v gorskem kolesarstvu.