Vzpostavitev zavarovanih območij lahko prispeva tudi k energetski varnosti

Izola, 26. maja - Minuli teden so v Tirani sklenili forum strategije EU za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR). Eden glavnih sklepov konference je uveljavitev in nadgradnja zavarovanih območij, da bi zavarovali biodiverziteto, je na današnji predstavitvi povedal Mitja Bricelj z okoljskega ministrstva. Ti ukrepi prispevajo tudi k vodni in energetski varnosti, je dodal.