Ministrica Jaklitcsh: Ehrlich med obema vojnama želel, da Slovenija postane samostojna

Ljubljana, 26. maja - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je danes ob 80. obletnici smrti profesorja in duhovnika Lamberta Ehrlicha položila venec ob njegovem spomeniku na dvorišču teološke fakultete v Ljubljani. Ob tem je dejala, da je bil Ehrlich daljnoviden, ko je med obema vojnama želel, da Slovenija postane samostojna in svobodna država.