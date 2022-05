Dopoldne največ zanimanja za Petrolove delnice

Ljubljana, 26. maja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju znižali, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,09 odstotka. Indeks so navzdol potisnile predvsem Petrolove delnice, ki so se pocenile za 1,57 odstotka, bile pa so z več kot 500.000 evri prometa dopoldne najprometnejše. Poleg Petrolovih se cenijo še delnice Save Re.