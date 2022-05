Komisija zavrnila in zavrgla zahtevka za revizijo javnega naročila na drugem tiru

Ljubljana, 26. maja - Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo javnega naročila za železniške in predorske sisteme na drugem tiru med Divačo in Koprom, ki ga je vložila družba IVC, in zavrgla zahtevek družbe SŽ-ŽGP Ljubljana. Naročnik javnega naročila, podjetje 2TDK, je ponudbo prejel le od slednje in jo kot nedopustno zavrnil.