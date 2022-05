Mariborska filozofska fakulteta obeležuje jubilej

Maribor, 26. maja - Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru danes obeležuje 15 let od ustanovitve. Ker korenine humanističnega in družboslovnega študija na fakulteti segajo veliko dlje, se bodo na slovesnosti posvetili tudi 35-letnici univerzitetnih in 60-letnici višješolskih študijskih programov, ki so se izvajali v okviru nekdanje pedagoške fakultete in akademije.