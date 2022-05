Toča na Hrvaškem uničila številne avtomobile, strehe, pridelke in rastlinjake

Zagreb, 26. maja - Del Hrvaške je v sredo popoldne in zvečer zajelo močno neurje. Najhuje je bilo na območju Varaždina, Zagorja in Medžimurja na zahodu Hrvaške in na območju Siska in Bjelovara, so sporočili iz hrvaškega štaba civilne zaščite. Neurje je ponekod spremljala velika toča, ki je uničevala avtomobile, strehe, rastlinjake in kmetijske pridelke.