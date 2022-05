Pošta z novo serijo znamk, tudi ob Ignacijevem letu jezuitov

Maribor, 27. maja - Pošta Slovenije bo danes izdala nove znamke, ki jih spremljajo žigi in ovitki prvega dne. Med drugim bodo z izdajo znamke obeležili Ignacijevo leto in tako spomnili na delovanje jezuitov v Sloveniji ter njihov vpliv na verskem, kulturnem in vzgojnem področju. Znamka bo tokrat izšla tudi ob 150-letnici zadružništva na Slovenskem.