Kijev, 26. maja - Ruske sile so po navedbah Kijeva napadle več kot 40 mest v regijah Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, pri čemer je umrlo pet civilistov. V srditi ofenzivi ruske sile še naprej skušajo obkoliti Severodoneck in Lisičansk, poročajo tuje tiskovne agencije.