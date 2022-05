pripravil Luka Krek

Ljubljana, 28. maja - Indijsko-pacifiška regija potrebuje več sodelovanja in zaupanja med državami, tako v regiji kot na globalnem nivoju, so ugotavljali minuli teden na pogovoru o izzivih in priložnostih v regij, ki ga je gostila ljubljanska Fakulteta za družbene vede. S pogovorom so obeležili tudi trideset let diplomatskih odnosov med Avstralijo in Slovenijo.