Pred Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna posadili Brinarjevo jelko

Postojna, 26. maja - Ob tednu gozdov so danes v stoletnem parku pred Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna posadili edinstveno Brinarjevo jelko. Sadiko jelke sta zasadila Darko Jerina, nekdanji revirni gozdar na Rakitni in dijak prve generacije, ki se je šolala v gozdarski šoli, ter njegov vnuk Jaša Jerina, dijak prvega letnika programa gozdarski tehnik.