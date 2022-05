Biden podpisal izvršni ukaz proti zlorabam policijskih pooblastil

New York, 26. maja - Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo podpisal izvršni ukaz o reformi policije v ZDA in proti zlorabam policijskih pooblastil, kar se je zgodilo na dan druge obletnice umora temnopoltega Georgea Floyda v Minnesoti s strani policije. Ta dogodek je v ZDA spodbudil množične proteste proti policijskemu nasilju in rasizmu.