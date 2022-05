Slovenija, Hrvaška in BiH v ZDA proslavile 30. obletnico vstopa v ZN

New York, 26. maja - Veleposlaniki Slovenije (Boštjan Malovrh), Hrvaške (Ivan Šimonović) ter Bosne in Hercegovine (Sven Alkalaj) so v sredo v New Yorku priredili svečani sprejem v čast 30. obletnice vstopa treh držav v Združene narode, kar se je zgodilo 22. maja 1992 po razpadu nekdanje Jugoslavije.