V Levici, SD in NSi Golobu čestitali ob izvolitvi

Ljubljana, 25. maja - V poslanskih skupinah SD, Levice in NSi so Robertu Golobu čestitali ob izvolitvi za predsednika vlade. V SD in Levici menijo, da bodo uspeli v politični prostor vnesti spremembo in kulturen dialog. V NSi pa pričakujejo, da bi na nekih točkah s koalicijo lahko našli skupne in dobre rešitve za državo.