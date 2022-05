Delo o novem množičnem poboju v ZDA (26. 5.)

Ljubljana, 25. maja - Barbara Kramžar v komentarju Tudi to je Amerika piše o množičnem poboju, do katerega je prišlo v osnovni šoli v mestu Uvalde v ameriški zvezni državi Teksas in v katerem je umrlo 19 otrok. Avtorica izpostavi, da so ZDA daleč pred vsemi drugimi državami po številu ubojev s strelnim orožjem.