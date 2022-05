Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 5.)

Ljubljana, 25. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je državni zbor izvolil Roberta Goloba za predsednika vlade in o drugem potrjenem primeru okužbe z virusom opičjih koz v Sloveniji. Poročale so tudi o tem, da je slovenska policija v prvih štirih mesecih letos zabeležila 85 odstotkov več ilegalnih prehodov kot lani.