Primorske novice o poslovanju primorskega gospodarstva (26. 5.)

Koper, 25. maja - Sonja Ribolica v komentarju Ajdovci višajo utrip piše, da so ocene stanja slovenskega gospodarstva boljše kot covidnega leta 2020, so pa med regijami velike razlike. Podjetja v Istri in na Krasu so se po rasti neto čistega dobička uvrstila na sedmo mesto med 12 regijami. Tik pod vrhom lestvice pa se je uvrstilo severnoprimorsko gospodarstvo.