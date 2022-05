V močnem neurju na vzhodu in severovzhodu države meteorna voda zalivala kleti, toča poškodovala ostrešja

Rogatec, 25. maja - Vzhodni in severovzhodni del Slovenije je okoli 16.30 zajelo močno neurje z obilnimi padavinami, točo in močnim vetrom, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Do sedaj so zabeležili okoli 100 dogodkov, največ na območju Pomurja, kjer je poleg vetra klestila toča, pri tem pa je bilo poškodovanih večje število ostrešij objektov.