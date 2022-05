Kijev očita Natu, da ni storil ničesar za končanje vojne

Davos, 25. maja - Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je danes obtožil zvezo Nato, da ni storila ničesar, da bi zaustavila rusko invazijo, in hkrati pohvalil EU zaradi njene revolucionarne pomoči. Nemški mediji sicer razkrivajo, da naj bi med članicami Nata obstajal tihi dogovor, da Ukrajini ne bodo dobavljale določene vojaške opreme, kot so tanki in lovci.