Policija še vedno ne pozna motiva za torkov šolski pokol v Teksasu

San Antonio, 25. maja - Teksaški in zvezni policisti še vedno ne vedo, kaj je 18-letnega Salvadorja Ramosa prignalo, da je v torek na osnovni šoli zahodno od San Antonia pobil 19 otrok in dve učiteljici. Poročanje ameriških medijev na podlagi izjav nekdanjih sošolcev in znancev sicer postopoma sestavlja podobo motene osebe.