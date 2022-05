Koalicijske stranke v Golobu vidijo premierja, ki bo ponudil jasno in dolgoročno vizijo

Ljubljana, 25. maja - Stranke Gibanje Svoboda, SD, Levica in manjšinska poslanca v kandidatu za predsednika vlade Robertu Golobu vidijo človeka, ki bo prekinil z demontažo demokracije in bo ponudil jasno dolgoročno vizijo. Država ni le prestolnica in v njej nimajo glasu le delodajalske organizacije, so med drugim izpostavili v predstavitvah stališč poslanskih skupin.