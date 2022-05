Vreme: V četrtek sprva oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo

Ljubljana, 25. maja - Zvečer bo spremenljivo oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo bolj pogoste na severovzhodu in se bodo ponekod nadaljevale v noč. Zjutraj bo na Primorskem ob šibki burji deloma sončno, drugod pa precej oblačno, predvsem na Gorenjskem bodo možne rahle krajevne padavine, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija.

V četrtek dopoldne se bo oblačnost postopno trgala. Čez dan bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. V hribovitih krajih severne Slovenije bo možna kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne, zvečer in v noči na četrtek so v severovzhodni Sloveniji zelo verjetna krajevna neurja s točo, sunki vetra in nalivi.

Obeti: V petek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo nastale krajevne plohe in nevihte.

V soboto kaže na občasen dež, ohladitev ter burjo na Primorskem.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta se zadržuje na območju Alp in bo v večernem času vplivala tudi na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva delno jasno, več oblačnosti bo severno in zahodno od nas, kjer bo že dopoldne možna kakšna ploha. Popoldne bodo na območju Alp začele nastajati nevihte, ki se bodo zvečer širile proti jugovzhodu.

V četrtek bo ob severnem Jadranu povečini sončno s šibko burjo. Drugod bo sprva bolj oblačno, a se bo čez dan delno razjasnilo. V Alpah bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte.