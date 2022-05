Ibrahimović uspešno prestal operacijo kolena

Milano, 25. maja - Švedski nogometni reprezentant Zlatan Ibrahimović je v Lyonu uspešno prestal operacijo levega kolena. Kot so na svoji spletni strani sporočili iz tabora aktualnih italijanskih prvakov, so napadalcu ob prisotnosti klubskega zdravnika Stefana Mazzonija z artroskopijo opravili rekonstrukcijo sprednje križne vezi in meniskusa.