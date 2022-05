V New Yorku aretirali strelca s podzemne železnice

New York, 25. maja - Newyorška policija je v torek aretirala osumljenca za nedeljski napad na vlaku podzemne železnice, ki je iz doslej neznanega razloga ustrelil in ubil 48-letnega potnika. Aretirali so ga, potem ko je organizacija za pravno pomoč revnim Legal Aid Society poklicala policijo in sporočila, da se želi 25-letni Andrew Abdullah predati.