Vlada sprejela poročilo medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za 2021

Ljubljana, 25. maja - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela poročilo medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2021, v katerem so med drugim predstavljene spremembe na področju zakonodaje, ki vplivajo na izboljšanje pogojev za zaščito in pomoč žrtvam trgovine z ljudmi, so zapisali na ministrstvu za notranje zadeve.