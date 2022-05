Nevladne organizacije in iniciative s spletno kampanjo za bojkot Centra Rog

Ljubljana, 25. maja - Na Trubarjevi 72 v Ljubljani, kjer mestna občina po rušitvi nekdanje tovarne Rog gradi Center Rog, so predstavniki nevladnih organizacij in iniciativ pozvali k bojkotu projekta. Kot so poudarili na novinarski konferenci, novi javni zavod v kulturi nastaja kljub kritikam javnosti, zato želijo odpreti javno razpravo o njegovi prihodnosti.