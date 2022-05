V Gornji Radgoni predstavili knjigi o osamosvojitveni vojni in literarni natečaj

Gornja Radgona, 25. maja - V Gornji Radgoni so danes predstavili knjigo Gornja Radgona v soju osamosvojitvene vojne 1991, na sklepni slovesnosti pa so nagradili prispevke literarnega natečaja učencev osnovnih šol in dijakov obeh pomurskih gimnazij o obletnici osamosvojitve Slovenije ter predstavili publikacijo Spominska obeležja pripovedujejo.