Ob začetku akcije za ozaveščanje o sladkorni bolezni poudarili pomen zdravega življenjskega sloga

Ljubljana, 25. maja - Tudi letos Zveza društev diabetikov Slovenije organizira akcijo za ozaveščanje o sladkorni bolezni #darujemkilometre2022, cilje katere je s pohodi in kolesarjenjem zbrati 384.400 kilometrov, kolikor znaša povprečna razdalja od Zemlje do Lune. Ob tem so na okrogli mizi poudarili pomen zdravega življenjskega sloga bolnikov s sladkorno boleznijo.