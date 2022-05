Vlada sprejela uredbo o metodologiji za izračun referenčnih cen za medicinske pripomočke in medicinsko opremo

Ljubljana, 25. maja - Vlada je sprejela uredbo, ki določa metodologijo izračuna cen za medicinske pripomočke in medicinsko opremo. Uredba določa, da marca ustanovljeni urad za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in opreme zajema podatke nabavnih cen pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti iz najmanj treh držav članic EU, so sporočili iz urada.