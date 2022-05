Rusija odpravila starostno omejitev za vstop v vojsko

Moskva, 25. maja - Ruski parlament je danes potrdil zakon, ki ukinja zgornjo starostno mejo za vstop v vojsko. Pred tem so bili za vstop v rusko vojsko po zakonu primerni le ruski državljani med 18. in 40. letom starosti ter tujci med 18. in 30. letom, poroča španska tiskovna agencija EFE.