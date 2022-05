Stanković podaljšal s Crveno zvezdo do 2025

Beograd, 25. maja - Trener nogometašev srbske Crvene zvezde in nekdanji srbski reprezentant Dejan Stanković je danes podaljšal sodelovanje z beograjskim klubom za leto dni, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. To pomeni, da bo 43-letni prvi mož strokovnega štaba na trenerski klopi do leta 2025.