V Izolo se letos vrača ribiški praznik

Izola, 25. maja - V Izoli se bo poleti zvrstilo več koncertov in drugih prireditev. Že 10. in 11. junija bo na vrsti praznik olja, vina in rib, avgusta pa se vrača tradicionalni ribiški praznik. Bogat program bo popestril poletni utrip in je v sozvočju z željami lokalnega prebivalstva, so na Občini Izola povzeli besede župana Danila Markočiča.