Odobrena evropska sredstva za komunalno opremo obrtne cone Zlatoličje

Starše, 26. maja - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila nekaj več kot 834.000 evrov evropskih sredstev za izgradnjo komunalne opreme v obrtni coni Zlatoličje v Občini Starše. Občina bo s pomočjo teh sredstev uredila poslovno cono, ki trenutno nima ustrezne komunalne, energetske in druge javne infrastrukture, so pojasnili.