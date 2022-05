Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 25. maja - Vlada je sprejela poročilo o državnih pomočeh, ki kaže, da je država v letih 2020 in 2021, ko so veljali številni omejitveni ukrepi za preprečitev širjenja novega koronavirusa, izplačanih za 2,3 milijarde evrov državnih pomoči. Razrešila je več državnih sekretarjev na ministrstvih in imenovala nadzornika Slovenskih državnih gozdov.