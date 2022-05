S festivalom Igraj se z mano do več vključenosti in strpnosti

Ljubljana, 25. maja - Začetek mednarodnega festivala Igraj se z mano je napolnil Kongresni Trg in Park Zvezda z obiskovalci vseh generacij, ki so se lahko ob sončnem vremenu na stojnicah in delavnicah preizkusili v različnih dejavnostih in skozi igre doživeli svet, kot ga otroci s posebnimi potrebami. Letošnji šestnajsti festival je poleg inkluzije posvečen tudi miru.